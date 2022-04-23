الاختيار 3 الحلقة 22.. إقبال المصريين على توقيع استمارات تمرد

رصدت الحلقة الـ22 من مسلسل «الاختيار 3» اجتماع لمؤسسي حركة تمرد، حيث قال محمد عبد العزيز والذي يقوم بدوره الفنان عصام السقا أنهم يحتاجون جمع 15 مليون توقيع، ليرد الفنان الذي يقوم بدور حسن شاهين، أن هناك إقبالا كبيرا على التوقيع، حيث أن هناك من طلب طباعة الورقة وتوزيعها.

وقال عزيز: «نحتاج آلاف المتطوعين من كل المحافظات لو جمعنا الفترة دي 100 ألف توقيع الناس هتقف جنبنا"، ليرد آخر: «هنعمل بيهم ايه ومين هيسحب الثقة من رئيس الجمهورية »، وقال محمد عبد العزيز والذي يقوم بدوره عصام السقا: «هنطلع بيها على المحكمة الدستورية وهناك هنطالبهم بسحب الثقة ، المادة الأولى في الدستور تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات لازم يتحركوا حتى لو مافيش قانون بينظم دا دلوقتي».



يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.



«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.



ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية بإيادي جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يتحدث فيه اللواء عبدالفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية آنذاك) إلى كل من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد مرسي.



وحذّر السيسي في التسريب قيادات جماعة من إحداث أي أعمال عنف أو اضطرابات في أثناء الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالسيطرة على أنصار الجماعة.



وتضمنت أحداث الحلقة تواصل عمليات حملة توقيع استمارة «تمرد»، التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.