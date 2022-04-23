مجدى سخى يهنئ المحامين الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ المحامي مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، الأقباط، بعيد القيامة المجيد.

وقال سخي، في بيان له: «يطيب لنا أن نتقدم لكافة الأقباط ولزملائنا وزميلاتنا المحامين والمحاميات بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بعيد القيامة المجيد، سائلين المولى ـ عز وجل ـ بأن ينزل بركاته لمصر والمصريين، وأن يحفظ لنا وحدتنا وسلامنا وأمننا، وأن يوفقنا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه».

فيما أوضح المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل الخلاف الذي تم بين مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة بسبب طرح محسن الدمرادش، مدير إدارة الشئون القانونية بالنقابة.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة، قدم تظلمًا على قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من النقابة ضد النقيب الأسبق سامح عاشور في قضية (مركب فرعون)، وعندما علم مجدي سخى بذلك هاجم مدير الإدارة القانونية وأبلغ بعدم دخوله الإدارة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر بالإجماع إلغاء قرار مجدي سخي، وعودة محسن الدمرداش إلى موقعه خاصة أنه كان يقوم بدوره كاملًا، ولا يصح التعامل بهذا الأسلوب داخل مجلس النقابة خاصة مع وجود حكم البطلان، وأكدنا ضرورة العودة إلى مجلس النقابة في أي قرار يصدره مجدي سخي.

وكان «مسعود» انتقد محاولة المحامي مجدي سخي، وكيل النقابة القائم بأعمال النقيب العام، الانفراد بالقرار داخل مجلس نقابة المحامين دون العودة إلى مجلس النقابة، خاصة أن تشكيل هيئة مكتب المجلس صدر حكم قضائي ببطلانها وصفة أكبر الوكيلين سنّا غير موجودة بالتبعية.

وقال مسعود عبر صفحته على الفيس بوك: «الأستاذ مجدي سخي ليس كونك أكبر الأعضاء سنًا تطلق يدك في إدارة النقابة بدون العودة إلينا كمجلس، وطردك لمدير الشئون القانونية لأدائه واجبه بالتظلم من حفظ محضر هو أمر مرفوض».