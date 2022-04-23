تعرف على طقوس زفة القيامة.. تبدأ اليوم وتستمر 50 يومًا حتى عيد العنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد، حيث يرأس بابا الكنيسة القداس الالهي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وقال المرتل سيرافيم صموئيل، خريج معهد الانبا مكسيموس لتأهيل مرتلي الكنائس بايبارشية شبرا الخيمة، في تصريحات خاصة، إن دورة القيامة أو زفة القيامة كما هو متعارف عليها تتمم طوال القداسات التي تتم في أول 40 يوما بالخماسين المقدسة أي إلى عيد الصعود.

وعن طقس الزفة فقال إنه يطوف الكهنة والشمامسة الهيكل والبيعة ثلاث مرات وهم حاملون أيقونة القيامة والمجامر والشموع والصلبان وهم يرتلون ألحان الدورة، ويرفع الكهنة البخور أمام أيقونة القيامة، وبعد الدورة يقال لحن المحيّر "آبنشويس"، ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أوآناستاسي اكتون اكرون آليسون إيماس".

وأضاف: "يصلى أوشية الإنجيل ويرتل المزمور باللحن السنجاري ثم يقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا ثم يقال الطرح بلحن طرح الفعلة ومرد الإنجيل كما يقال الأسبسمس الآدام وتقال قسمة القيامة، وفي الختام يقال مزمور التوزيع بلحن الفرح ومديحة خاصة بالعيد والختام".

وعن تمثيلية القيامة يقول الأنبا بنيامين مطران المنوفية في كتاب الاعياد السيدية في الكنيسة القبطية انه هناك فرق بين تمثيلية ومسرحية، الفرق تمثيلية بمعنى أن أشخاص يمثلوا دور لأشخاص حقيقيين، لكن المسرحية هي أداء دور قد يكون غير حقيقي، ممكن تكون قصة خيالية لذلك نسميها تمثيلية القيامة لأن الذي يقول يمثل دور كائن حقيقي.

تمثيلية القيامة جزئين، الجزء الأول نكون أمام قبر السيد المسيح الذي في الخارج يمثل التلاميذ والمريمات الذين يطمئنوا على القيامة لذلك عبارة "أخرستوس أنستى أو المسيح قام" هذه معلومة في صورة سؤال أو سؤال في صورة معلومة، أي هل المسيح قام؟ لأن كل الذي ذهب للقبر كان لكي يتأكد من حقيقة القيامة، الذي في الداخل يمثل الملاكين الذين كانوا داخل القبر وعاينوا القيامة، ونضع في الدفن فعلًا شمعدانيين أو قنديليين إشارة للملاكين، الذي كان عند الرأس هو الملاك ميخائيل رئيس السمائيين فكان حاضر القيامة وهو الذي دحرج الحجر وهو الذي أكد للمريمات القيامة.