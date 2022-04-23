السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر: «التعليم» بدأت في وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة

امتحانات
امتحانات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت فى خطواتها الجادة لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم 26 يونيو المقبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يتم وضع الأسئلة من بنوك المركز القومى للامتحانات، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتابعت: “المنصات التعليمية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستضع خطة شاملة خلال الأيام المقبلة، لعمل مراجعات مع طلاب الثانوية العامة «أون لاين» وأبرزها منصة حصص مصر”.

وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم بث مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية لـ"حصص مصر"، وستكون الأسئلة على غرار أسئلة أخر العام، ناصحة الطلاب بمشاهدتها ومذاكرتها جيدًا، هى وكل ما يبث عبر المنصات الخاصة بالثانوية العامة وتكون تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

التعليم الفنى وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي

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