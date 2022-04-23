تخطت 100 ألف جنيه.. شاب يعثر على أموال ومصوغات ذهبية ويعيدها لصاحبتها بنجع حمادي

عثر صاحب محل ملابس بنجع حمادي، اليوم السبت، على حقيبة بها أموال ومصوغات ذهبية، تخطت 100 ألف جنيه، وأعادها لصاحبتها بعد أن بحث عنها في كل مكان.

وقال مؤمن عبد الحق، صاحب محل ملابس بنجع حمادي، إنه فوجئ بحقيبة متروكة داخل المحل، وعندما قام بفتحها في محاولة للعثور على أي شيء يدل على صاحبتها، وجد مصوغات ذهبية وأموال وبطاقة شخصية.

وأضاف أنه بحث عن صاحبة الحقيبة عن طريق عنوانها المدون في البطاقة، وتم الوصول إليها، وتسليمها الحقيبة بكل ما فيها، من مصوغات وأموال.

وتابع: كان أول تفكير لي عندما عثرت على الحقيبة، "الحلال" والبحث عن صاحبتها، فالحمد لله على التربية السليمة والرزق الحلال من الله.

وفي سياق متصل، كان قد عثر عاملا في مقهى بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، على مبلغ 3 آلاف دولار هو وصديقه بعدما عثر عليهما لصاحبهما بقرية بهجورة، لأنه أعتبر أن ذلك المبلغ هو أمانة لا يمكن أن يحصل عليها، ومن حق صاحبها.

محمود جهلان، في العقد الثاني من العمر، عامل بمقهى بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عثر منذ أيام قليلة على مبلغ 3 آلاف دولار، أي ما يقارب من الـ60 ألف جنيه مصري، وذلك داخل حقيبة ليقرر البحث عن صاحب تلك الحقيبة من أجل إعادة الأموال.

وقال جهلان إنه يملك مقهى صغير، وأثناء سيره في أحد الشوارع عثر على الحقيبة، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على مبلغ مالي يصل لـ3 آلاف دولار إلى جانب نقود مصرية، قائلًا: "عشان الشيطان ميلعبش في دماغي فقولت لصاحبي اللى شغال معايا دي أمانة أنا لقيتها خليها معاك لغاية بليل بعد ما نخلص شغل عشان نروح ندور على صاحبها".

وأضاف عامل المقهى بمركز نجع حمادي، أنه عثر على أوراق تكشف هوية صاحب الحقيبة إلى جانب الأموال، قائلاً: "عرفت عنوان الراجل ومحل سكنه وعمله ومكانه في قرية بهجورة، ورحتله أنا وصاحبي لقريته بهجورة وقابلناه وأديناله فلوسه".

وأشار جهلان في سياق تصريحاته، أنه عند مقابلة صاحب الحقيبة، كانت تظهر عليه علامات الحزن، قائلاً: "قولناله إحنا ناس جاينلك نشرب معاك الشاي، وسألناه فيه حاجة ضايعة منك فقال أه ولما عرفنا علامات المال والحقيبة وقولناله أكد على حاجتك وكان مستغرب وقالي أنت أزاي جبتها ومطمعتش فيها والحمدلله أنها وقعت في ايد واحد ابن حلال زيك".

وأكد عامل المقهى، أنه لم يفكر في الحصول على الحقيبة أو المال الذي بداخلها، قائلاً: "أنا مشوفتش أني عملت حاجة زيادة وأي حد عنده ضمير أو إخلاص، وأنا مش هبص لحاجة حرام أنا بطلع وبشقي عشان أكسب جنيه حلال لأن الحلال هو اللي باقي".