السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

على غرار المطرية.. أهالى عزبة الصعايدة ينظمون إفطارًا جماعيًا بإمبابة (صور)

إفطار عزبة الصعايدة
إفطار عزبة الصعايدة

أجواء رمضانية حاوطتها روحانيات ونسائم طيبة، حالة من البهجة والسعادة انتشرت في أرجاء المكان، سواعد امتدت لتصل داخل البيوت ومختلف الشوارع لتقديم يد العون ودخول السعادة على الجميع، مظاهر جمالية وروح طيبة طغت على شوارع منطقة عزبة الصعايدة بإمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بعد عمل إفطار جماعي لكافة أفراد المنطقة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

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وعلى غرار إفطار منطقة المطرية، والذي تناولته كافة الصحف والمواقع أصبحت عادة يتداولها سكان كل منطقة وتتناقل من حي لآخر، ليقوموا بجمع الأسر والعائلات وكافة أفراد المنطقة وينظمون إفطارًا جماعيًا سويًا كنوع من أنواع الاحتفال بشهر رمضان الكريم، خاصة أن الإفطار الجماعي من أهم سمات الاحتفال خلال الشهر الكريم، إلا أنه كان قديمًا مقتصرًا على أفراد الأسرة والعائلة، لكنه حديثًا وفي الوقت الحالي امتد ليشمل سكان كل منطقة وحي.

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نظم شباب وعائلات عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة حفل إفطار جماعيًا لكافة سكان المنطقة خلال الأيام الجارية، والذي حضره مئات الأشخاص من سكان وأهالي المنطقة.

ويقول أحمد عطاالله، أحد المسئولين عن الإفطار الجماعي بمنطقة عزبة الصعايدة، إن العام الحالي هي المرة الأولى التي ينظم فيها الأهالي عمل إفطار جماعي بالمنطقة بهذا الحجم الكبير، لافتًا إلى أن الإفطار قائم على جهود الأهالي وشباب المنطقة، وكبار المنطقة هم من تولوا تكاليف الإفطار بالكامل.

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تابع أن القائمين على الإفطار يسعون لاستمرار تلك العادة على مدار الأعوام القادمة، وفي كل عام تكون أكبر وأشمل من كل عام، معلقًا "ناس من الشارع اللي تكفلوا بمصاريف الإفطار بالكامل وساعدهم البعض بشراء الناقص من العزومة وكله على حسابهم الشخصي".

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وأضاف عطاالله أن الإفطار الجماعي بمنطقة عزبة الصعايدة حضره ما يقرب من 600 لـ 700 فرد من سكان وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن القائمين على الإفطار بالكامل هم: محمد علي شلبي، حسن ضبش، مصطفى عطاالله، علاوة على شباب المنطقة بالكامل والذين ساهموا بالمجهود في الإفطار وتنظيم المائدة وإعداد الفراشة.

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وأوضح أن هناك طباخين قاموا بإعداد الطعام وتنظيم المائدة الطويلة للمنطقة بالكامل، والتي شملت ذبح العديد من العجول، أرز، مكرونة، وتنوعت المائدة ما بين كفتة، لحوم، طواجن عكاوي، طواجن خضار، أرز بالخلطة والكبدة، سلطات، مكرونة باشاميل، سمبوسك، رقاق لحمة، وغيرها من الطواجن الخضار واللحوم، بجانب الحلويات والمياه المعدنية والغازية ومختلف العصائر.

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منطقة عزبة الصعايدة إمبابة إفطار جماعي إفطار منطقة المطرية إفطار منطقة عزبة الصعايدة إفطار عزبة الصعايدة إفطار منطقة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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