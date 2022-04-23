تعرف على موعد وقفة عيد الفطر 2022

ترتفع معدلات البحث على "جوجل" عن موعد وقفة عيد الفطر 2022 لرغبة المواطنين في ترتيب أولوياتهم خلال إجازة عيد الفطر 2022، ويختلف كل فرد عن غيره في قضاء إجازة عيد الفطر 2022، ويرغب البعض في قضاء الإجازة في المنزل وغيرهم يرغب في قضائها في المتنزهات والشواطئ.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي موعد وقفة عيد الفطر 2022

موعد وقفة عيد الفطر 2022

وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد وقفة عيد الفطر 2022، ستكون يوم الأحد الأول من شهر مايو 2022، ويكون أول أيام عيد الفطر 2022 يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وتستمر إجازة عيد الفطر 2022 حتى يوم الخميس 5 مايو من الشهر نفسه، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت التاليين للإجازة الرسمية والتي تعد عطلة أسبوعية اعتيادية في بعض الهيئات في مصر.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الشرقية 5:35

بنها 5:36

المنوفية 5:37

كفرالشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بني سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

مرسى مطروح 5:50

الإسماعيلية 5:31

حلايب 5:26

الغردقة 5:30

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صيغة التكبيرات الصحيحة في عيد الفطر 2022

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن صيغة التكبيرات الصحيحة في عيد الفطر 2022 جاءت كالتالي: "الله أكبر .. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا .

لا إله إلا الله وحده .. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه.. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.