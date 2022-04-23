البرهان يشيد بدور مشايخ الطرق الصوفية فى بسط السلم والأمن المجتمعى

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالدور الكبير الذي تضطلع به الخلاوي ومشايخ الطرق الصوفية في بسط السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة السلام من خلال توسيع قاعدة المشاركة الدينية بين كافة المكونات في المشهد السياسي.

وأكد لدى لقائه بمكتبه اليوم مشايخ الطرق الصوفية، ومنهم الشيخ الفاتح عبدالرحيم البرعي خليفة، والشيخ عبدالرحيم البرعي ضرورة توفير الخدمات الضرورية لمنطقة الزريبة بولاية شمال كردفان مشيرًا إلى أن خط كهرباء الزريبة، أم دم حاج أحمد سيلقى اهتمامًا خاصًا، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

من جانبه أوضح الشيخ الفاتح والشيخ البرعي في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المواطنين في منطقة شمال كردفان عامة والزريبة بشكل خاص، لافتًا إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتوجيه الجهات ذات الصلة بوضع الحلول العاجلة والآنية لتلك التحديات بالولاية خاصة الكهرباء.