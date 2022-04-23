المركز القومي للترجمة يطلق مسابقة كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان/ هشام عطوة فتح باب المشاركة في مسابقة “كشاف المترجمين” لترجمة الإبداع القصصي" وجاءت وفقًا للتفاصيل التالية:

أولاً: شروط التقدم للمسابقة:

1. يقوم المشارك باختيار قصة واحدة لترجمتها عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية - الإيطالية- الصينية - الروسية - الكورية- التركية- السواحيلية- الأردية - الفارسية) إلى اللغة العربية.

2. ألا يكون قد سبق ترجمة القصة من قبل.

3. أن يكون النص المترجم فيما لا يقل عن صفحتين ولا يزيد عن (15) صفحة مكتوبة بخط simplified arabic بنط (14).

4. يشير المتسابق إلى عنوان المجموعة القصصية واسم المؤلف ودار النشر على غلاف العمل، ويقدم نبذة صغيرة عن المؤلف.

5. ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عامًا حتى نهاية عام 2022.

ثانيًا: الجوائز:

يحصل أصحاب الأعمال الفائزة على مجموعة من إصدارات المركز المترجمة، إضافة إلى نشر ترجماتهم ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "مختارات قصصية مترجمة من حول العالم"، ومنح شهادات تكريم للفائزين.



ثالثًا: الأوراق والمستندات المطلوبة:

1. يتم تقديم (3) نسخ ورقية مطبوعة على ورق A4 من النص المترجم، ونسخة إلكترونية، بالإضافة إلى نسخة واحدة من النص الأجنبي.

2. سيرة ذاتية مختصرة للمتسابق.

وتُقدم الأعمال المترجمة في ظرف مغلق إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة ( شارع الجبلاية، الجزيرة، دار الأوبرا، القاهرة)، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا إلى 2 ظهرا. في الفترة من 8/5/2022 حتى 30/6/2022، ويجب أن يُذكر على الظرف اسم المسابقة، واسم المتسابق، وبيانات التواصل معه تفصيلا (تليفون ومحمول وبريد إلكتروني).