اليوم نهائيات أكبر بطولة رمضانية نظمتها أندية سيتي كلوب في مختلف اللعبات

تقام نهائيات أكبر بطولة رمضانية نظمتها أندية سيتى كلوب فى مختلف اللعبات، اليوم السبت، والتي شملت عدة منافسات أبرزها: "كرة القدم، سباحة، كاراتيه، تنس (أرضى)، تنس طاولة، ألعاب إلكترونية، وكرة اليد"، وذلك على ملاعب نادى سيتى كلوب فرع طنطا، بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وكانت البطولة انطلقت منذ أيام، في فروع أندية سيتى كلوب ببركة السبع بمحافظة المنوفية، ومدينة كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ، ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بنها بمحافظة القليوبية، ومدينة العبور بمحافظة القاهرة، وأسوان بأسوان، وأهلى الأقصر بالأقصر، بالإضافة إلى المنظم نادى سيتي كلوب فرع طنطا، والمتأهلون لنهاية البطولة سيلعبون اليوم السبت، للفوز بلقب بطولة رابطة أندية سيتى كلوب 2022.

ونظم نادي سيتي كلوب فرع طنطا أول دورة رمضانية في تاريخ مصر في لعبة السباحة، وانطلقت الدورة يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 271 سباحًا من مختلف الأكاديميات، وانطلقت منافسات أول دورة رمضانية في لعبة السباحة في تمام الثامنة والنصف مساء أمس الجمعة، وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بفرع سيتي كلوب طنطا وفقًا للمواعيد التي حددتها اللجنة المنظمة للدورة من قبل، وأُقيمت الدورة بنظام النهائي بالزمن، كما شهدت مشاركة 14 حكمًا وسيتم استخدام الساعة "الديجيتال" الإلكترونية في تحديد النتائج، وستُعتمد أزمان السباحين باستخدام التوقيت الإلكترونى.

كما أُقيمت دورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم، من مرحلة تمهيدية بنظام الدوري، ومرحلة نهائية بين المتأهلين بنظام خروج المغلوب، ورصدت أندية سيتي كلوب جوائز مميزة للفرق المتنافسة فى الدورة، كجوائز المرحلة التمهيدية 8 آلاف إلى 6 آلاف وحتى 4 آلاف جنيه، جوائز المرحلة النهائية 10 آلاف، 6 آلاف، 4 آلاف جنيه.

وتعد أندية سيتى كلوب مشروعًا قوميًا في المحافظات المختلفة، اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا، تضاهي أكبر وأعرق أندية القاهرة، وحققت قفزة كبرى فعليًا في كل الأنشطة، يذكر أن أندية سيتى كلوب تابعة لشركة سيتى كلوب، إحدى شركات استادات الوطنية.