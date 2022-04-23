السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللواء طارق نصير يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

هنأ اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ40 لتحرير سيناء.

وقال اللواء طارق نصير إن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض حصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترأبها الوطني.

وأضاف: «على مدار أربعين عاما من تحرير سيناء كانت هذه البقعة الغالية في بؤرة اهتمام الوطن حتى أصبحت رمزا للسلام والتنمية وشاهدا على ما تحقق في مختلف أرجاء الوطن من إنجازات في شتي مجالات البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج والخدمات».

وأضاف وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: «سيظل تحرير سيناء فخرا لجموع المصريين الذي قدم فيه أبناء مصر الأوفياء أرواحهم ودمائهم فداء للوطن»، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار ويحفظ أهلها وقيادتها من كل مكروه وسوء.

مجلس الوزراء الأمن القومي كامب ديفيد تحرير سيناء التحكيم الدولي ذكرى تحرير سيناء حزب حماة الوطن

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