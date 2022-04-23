السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بمحو الديانة من بطاقة الرقم القومى لـ14 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو للاطلاع في الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية. 

واختصمت الدعوى كلًا من  وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية بصفتهم القانونية، وقال المحامي في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.

وأضاف المحامي، أنه لا يمكن أن تكون العقيدة أمرًا ورثه الإنسان من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الدعوى جلسة 14 مايو خانة الديانة بطاقة الرقم القومي

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