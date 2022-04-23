أحداث النهاردة| تراجع معدل البطالة إلى 7.4%.. و2 مليار دولار لتطوير بنية المعلومات

شهد ديوان مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم السبت، لتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية ومنها حياة كريمة وتطوير الصناعة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسئولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

اهتمام رئاسى بقطاع الصناعة وتقديم كل أوجه الدعم له

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المنطقة الاستثمارية "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية"، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة، يحظي باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يكلف دوماً بالعمل على تقديم كل أوجه الدعم لهذا القطاع المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة في هذا القطاع على المستوى العالمى، ونقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية.

وأكد الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، كصناعات المنسوجات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، لما لها من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث ساهمت تلك الصناعات في تراجع معدل البطالة في مصر بنهاية عام 2021، إلى 7.4% من قوة العمل، مقابل 7.9% خلال عام 2020.



وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص



فى سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.

وأشار إلى إنفاق ٤٠٠ مليار دولار لتطويرها، خلال السبع سنوات الماضية، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص.

كما أشار وزير المالية إلى أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

استثمار ١٣ مليون دولار فى مبادرة مستقبلنا رقمى

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأكثر من ٦٩ شابا من رواد الأعمال والمؤسسين لشركات ناشئة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة الذي نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وأوضح أن إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف لتأهيل الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية للحصول على فرص عمل متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم استثمار ١٣ مليون دولار لتدريب ٨٠ ألفا في النسخة الأولى من مبادرة مستقبلنا رقمى ونجح ٢٠ ألف من الخريجين فى تنفيذ مشروعات مستقلة بـ١٣٠ مليون دولار فى عام واحد؛ مؤكدا أن المبادرة تهدف لتوفير أجيال قادرة على بناء مصر الرقمية.

وأكد على أنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وهو ما ساهم فى تقدم ترتيب مصر لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت كما يتم العمل على تقوية شبكات المحمول من خلال طرح ترددات للشركات وزيادة أعداد أبراج المحمول.

استعدادات مكثفة لمؤتمر المناخ COP 27 وخطة الاقتصاد الأخضر

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعات موسعة مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، كما تطرقت إلى الجهود الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمناقشة البعثة المرتقبة للوكالة المرتقب قدومها لمصر في إطار التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ميجا بشأن العمل المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تسليط الضوء على إجراءات وجهود تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وإبراز السياسات الداعمة من الجهات الدولية والدعم الفني للمستثمرين لزيادة التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات الاستثمار والسندات الخضراء.

متوسط الإصابات اليومي لكورنا بلغ 89 إصابة إيجابية و6 حالات وفاة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 89 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 100 متعاف، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 444703 متعافين.