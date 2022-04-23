«تحالف من أجل تونس»: «المرسوم الرئاسي بشأن هيئة الانتخابات إنجاز في مسار التصحيح»

أعلن حزب التحالف من أجل تونس، اليوم، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنجاز في مسار التصحيح الذي كان أول المطالبين به لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها.

واعتبر التحالف فى بيان له اليوم، أن هيئة الانتخابات لم تكن أبدا مستقلة ولا محايدة، وفقا لما نقله راديو موزاييك اف ام التونسى عن البيان.

وطالب التحالف من أجل تونس الرئيس التونسى والحكومة، مجددا، بضرورة الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والاخلالات التي تم استغلالها لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني، لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمر في وعي المواطنين.

وحذر التحالف مما وصفه بفتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين، مطالبا رئيس تونس بحل مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتت والانهيار.

ودعا الحزب منتسبيه الى التصدي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب من وصفهم بالعملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة التي استغلوها للزج بالدولة التونسية في محاور تخدم مصالحهم ومآربهم الخاصة ونكلوا بالشعب بالاستيلاء على مقدرات البلد وسوء التصرف فيها.