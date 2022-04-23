النائب أحمد صبور يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعم السلام على جميع أبناء الوطن الواحد.

وقال "صبور" أن المسلمين والمسيحيين في هذا الوطن هم نسيج واحد وإخوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم ، فالجميع ينتمي إلى الهوية المصرية التي تقف حائط صد ضد محاولات النيل من هذا الوطن مؤكدا على وحدة الشعب المصرى وتلاحمه لمواجهة التحديات.

وشدد "صبور"، أن المصريين نجحوا في التصدى لكل محاولات إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن جميع الأحداث أثبتت صلابة ووحدة النسيج الوطني، من أجل مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت الموافق 23 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، حيث منعت حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية مهما كانت خفيفة "ارتفاع بدرجة حرارة (رشح – كحة)، وأكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية، وعدم السماح بالسلام باليد أوالتقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية، مع ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية، والحفاظ على المسافات الأمنةللتباعد الاجتماعى.