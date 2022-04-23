رؤساء الكنائس يترأسون قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت مصادر كنسية في تصريحات لـ " الدستور"، إنه يشارك في قداس عيد القيامة المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خل القداسات

وتابعت المصادر أنه من المقرر أن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة قداسات عيد القيامة المجيد، إذ يشارك في حضور القداسات 50% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى أنه تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور، بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور؛ منعًا للزحام.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور قداس العيد للبابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى أنه أعلنت كنائس عزبة النخل عن إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس عيد الميلاد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكاتدرائية العباسية.

ووفقا لمصادر كنسية، تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس بالإيبارشيات المختلفة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين.

- بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

كما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد، بكلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي.

- احتفالات الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت 23 أبريل، الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه سوف يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت 23 أبريل لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

وأضاف "إدوارد"، "أن برنامج الاحتفال يبدأ السبت في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

- الدكتور سامي فوزي يترأس قداس العيد بالكنيسة الأسقفية

يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات .

ويسبق عيد القيامة المجيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح القدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 17 أبريل ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة.