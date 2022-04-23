العثور على جثة شاب ملقاة بطريق قرية السليمات في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة شاب بها طلق ناري، ملقاة على طريق السيلمات فى مركز أبوتشت شمال قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة (عبدالله.ح) - 30 عامًا - مقيم بمنطقة فرشوط، ملقاة على طريق السليمات فى مركز أبوتشت شمال قنا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وكان قد لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بقرية بنى حميل بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع (محمود.ف) - 22 عامًا - مقيم بقرية حميل، التابعة لمركز أبوتشت.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.