السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية «واحة الشعراء» بالحديقة الثقافية في السيدة زينب.. الأحد

الحديقة الثقافية
الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم ليالي رمضان الثقافية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وتقام أمسيات شعرية بمشاركة الشعراء، أحمد الصعيدي، برهان غنيم، بهاء توفيق- جاسر جمال الدين، جيهان النجار، حسين خلف هللا، عبد الفتاح البيه، عبد الكريم عبد الحميد، عبيد طربوش، عفت بركات-محمد عبد الستار الدش، محمد ناجي، محمود عبد الباسط، ياسر خليل.

ويشارك الفنان على إسماعيل في الأمسية التي يديرها محمد خطير ضمن برنامج “واحة الشعراء” في تمام الساعة العاشرة مسًاء، 24 أبريل.

وتأتي الأمسية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، والاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.

الهيئة العامة لقصور الثقافة السيدة زينب مسعود شومان عبد الفتاح البيه عبد الكريم عبدالحميد عبيد طربوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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