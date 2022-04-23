جميع منشآت «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية تجتاز معايير التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور البرعي، مدير عام التأمين الصحي الشامل، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 3 وحدات طب أسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وهم وحدات طب أسرة “المنايف، الهيش، الكيلو 2”، في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR 2021 والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا).

وأضاف الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تم تسجيلها حتى الآن، إلى 21 منشأة منهم 20 مركزًا ووحدة طب أسرة، وهو ما يمثل نسبة 100% من إجمالي المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتي تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، وذلك إضافة إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة والتي اجتازت أيضًا معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا.

وأضاف البرعي أن وحدة طب أسرة «المنايف» تخدم حوالي 12 ألف نسمة، كما تم إجراء أكثر من 11.800 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت مايُقرب من 21 ألف خدمة طبية حتى الآن، كما تخدم وحدة صحة أسرة «الكيلو 2» حوالى 23 ألف نسمة ، وتم إجراء 14.283فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 21 ألف خدمة طبية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة «الهيش» حوالى 21 ألف نسمة وتم إجراء 20396 فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 30 ألف صحية حتى الآن.

وتقدم وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، كافة خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، منهم طب الأسرة، تنظيم الأسرة، الطوارئ، عيادة الأسنان ، الصيدلية، المعمل، الفحص الشامل، التطعيمات.

فيما يُعد نجاح تسجيل المنشآت ضمانة لتقديم خدمات صحية ذات جودة لإرضاء منتفعي المنظومة الجديدة، كما تحرص هيئة الرعاية الصحية دائمًا على استمرارية رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان وصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR 2021 والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا).