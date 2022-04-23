أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص عمال بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أُصيب 10 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص عمَّال بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص عمال مصنع بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بالطريق الإقليمي، بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث عن مصرع (عبد الحليم.م.م) - 47 سنة - مقيم بمدينة الزقازيق، وإصابة كل من: (ربيع.م.ع) -37 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و(محمد ج.ع) - 36 سنة، بجرح في الجبهة، و(محمد ال.إ) - 36 سنة، بكدمات وسححات بالجسم، و(سمير.ال.إ) - 36 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و(محمد.ي.ع) - 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و(محمد ع.ح)، 38 سنة، بكدمات بالكتف الأيسر، و(حسن.إ.م) - 37 سنة، بكدمات بالصدر والكوع، (أحمد.م.ا) - 31 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(جمال.ذ.ح) - 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين السالف ذكرهم مقيمين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى إصابة (أحمد.م.ع) - 24 سنة - مقيم بمدينة الزقازيق، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة، فيما تم نقل 4 مصابين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، و6 لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وجارِ رفع آثار الحادث من الطريق، لإعادة تسيير الحركة المرورية.