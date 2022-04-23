السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بحجر فى مشاجرة بالغربية 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى معارضات محكمة مركز طنطا بمحافظة الغربية حبس كل من "مليكة.م.ع"، "محمد.ع" 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 4541 إدارى مركز طنطا، لقيامهم بقتل شاب برشقه بحجر أثناء محاولته فض مشاجرة بقرية دفرة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية دفرة، ومقتل أحد الأشخاص، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم فض الطرفين وتبين مصرع شاب يدعى ابراهيم. ط.ع بعد رشقه بحجر في رأسه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين تواجد القتيل فى مسرح الجريمة لفض المشاجرة بين الطرفين، كما رصدت أيضا مرتكبى الواقعة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية.

محافظة قتل مقتل حبس متهمين سيارة متهم

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