السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

تشريعية الشيوخ تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: «يوم مشهود»

النائب فرج فتحى
النائب فرج فتحى

هنأ النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وأضاف "فتحي" قائلا: «نرجو الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لمواصلة التنمية، والحفاظ على خير مصر وعزها وتقدمها، وأن تظل القوات المسلحة هي الدرع الذي يحمي تراب هذا الوطن ويحافظ على مصالحه".

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء

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وأكد "فتحي"، في بيان له اليوم، أن هذه الذكرى ستظل دائما وأبدا فخرا لكل مصري تُذكرنا بنصر أكتوبر الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية من أجل استعادة تراب الوطن والحفاظ على مقدراته.
 

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