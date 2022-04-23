السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.
وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر "أكتوبر – العاشر من رمضان" المجيد، الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، تعهد الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كي تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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