السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة بسبب كسر فى الجمجمة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل مستشفى أبوكبير المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم، جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "مي. أ" البالغة من العمر 6 سنوات، ومقيمة بدائرة  مركز أبوكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ويُجري ضباط البحث الجنائي التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إداري مركز شرطة أبوكبير.

امن الشرقية شرطة المركزى النيابة مستشفى المباحث

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