جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، المساهمة في إطلاق المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم الذي ينعقد بتعاون ممتد عبر السنوات الماضية ويجمع بين جامعة أسيوط وجمعية الطب التكاملي وجامعة بدر التي من المقرر أن يشهد مقرها الجديد بمدينة ناصر بأسيوط استضافة أعمال المؤتمر المنعقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2022م.

يأتي ذلك بمشاركة نخبة من أساتذة العمل الطبي في مختلف التخصصات من جامعة أسيوط وعدد من الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور طارق الجمال أن جمعية الطب التكاملي إحدى الجمعيات الطبية الرائدة التي تعمل تحت مظلة جامعة أسيوط والتي تعد أول جمعية متخصصة في الطب التكاملي واضطرابات النوم على مستوى الجمهورية والرابعة عالمياً مما يؤكد على مكانة أساتذة الجامعة وريادتهم العلمية بمختلف المجالات.

وكشف الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر الحالي ورئيس جمعية الطب التكاملي أن الجديد في النسخة العاشرة من مؤتمر الجمعية هو انطلاق أعماله في رحاب جامعة بدر بمدينة ناصر (الهضبة) تزامناً مع قرب بدء الدراسة بمقر فرع جامعة بدر الجديد بمحافظة أسيوط، مضيفاً أن المؤتمر منعقد تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ويحظى برئاسة شرفية من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور أحمد طارق أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري.