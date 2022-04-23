السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية «بيراميدز» ومصانع المناطق الحرة بالعاشر (صور)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الاستثمارية «بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية» ومصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

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وفي مستهل جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يكلف دوماً بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة بهذا القطاع على المستوى العالمي، ونقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات والسلع، ويدفع إلى زيادة قدرة تنافسية تلك المنتجات بالأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وهو ما ينعكس بدوره على مؤشرات الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في توفير المزيد من فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين على مستوى مناطق الجمهورية.
 

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وجدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في مختلف عمليات التنمية، من خلال العمل على تهيئة المناخ الاستثماري بمختلف القطاعات، والتوسع بإقامة المناطق الحرة، بما يسهم في قيام المستثمرين الجادين بضخ مزيد من استثماراتهم سواء من خلال إقامة مصانع جديدة، أو التوسع في القائم منها، منوهاً إلى الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، كصناعات المنسوجات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، لما لها من دور كبير في توفير مزيد من فرص العمل الجديدة، حيث ساهمت تلك الصناعات في تراجع معدل البطالة في مصر بنهاية عام 2021، إلى 7.4% من قوة العمل، مقابل 7.9% خلال عام 2020.
 

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ونوه رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المصانع العاملة في المناطق الاستثمارية من مزايا وحوافز وضمانات، وكذا ما يتعلق بسهولة دمجها ضمن سلاسل القيمة المُضافة، وهو ما يحقق أعلى فائدة للمستثمرين والمنظومة الاقتصادية ككل.

وبدأ رئيس الوزراء ومرافقوه الزيارة بتفقد مصنع شركة «بدوي جروب» للصناعات الغذائية، بما في ذلك مراحل الإنتاج، حيث استمع إلى شرح من بهاء الدين بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط عمل الشركة، وتابع التجهيزات الجارية الخاصة بالتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية لها، والمتضمنة إضافة خطي إنتاج مكرونة، وتأتي ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم الصادرات من منتجاتها.

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وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن أن رأس المال المستثمر يصل إلى 2 مليار جنيه في نشاط إقامة وتشغيل مصنع ومطحن لإنتاج المكرونة والدقيق، وأن المساحة الإجمالية لمصنع إنتاج المكرونة تصل إلى نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع المكرونة نحو 14 ألف طن شهري، بالإضافة إلى 7 آلاف طن شهري من الدقيق، مشيرا إلى أن المصنع يعمل به نحو 1000 عامل من مختلف التخصصات، وتملك الشركة منافذ توزيع لمنتجاتها على مستوى الجمهورية، فضلاً عما تقوم بتصديره لعدد من الدول.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما يمتلكه المصنع من صوامع للقمح، يخزن بها القمح الخام اللازم لعمليات الرنتاج وفقاً لأحدث التقنيات، وبسعات تخزينية كبيرة تكفي لعمليات الإنتاج اللازمة للفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة مصانع المناطق الحرة مدينة العاشر من رمضان محافظ الشرقية

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