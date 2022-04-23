إصابة 5 إثر مشاجرة بسبب خلافات الجوار في البلينا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الحبيل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الحبيل دائرة المركز وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط وحدة مباحث المركز وضبط المشاركين فيها.

وتبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب بإصابة (أحمد ى. ع) باشتباه كسر باليد اليسرى وشقيقه محمود - 37 سنة - بسحجات وكدمات بالجسم، و(ياسر. ع . خ) - 66 سنة - باشتباه ما بعد الارتجاج، (عبد الحميد.ي. ع) - 30 سنة - بسحجات وجرح قطعى بفروة الرأس، و(عصام . ى . ع) - 19 سنة - بجرح رضى بفروة الرأس تم الفصل بين طرفى المشاجرة وضبط المتهمين فيها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أفادوا أن سبب المشاجرة خلافات الجوار واتهم كل طرف الآخر بالتعدي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.