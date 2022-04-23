تراجع أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم، بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة.

«الدستور» ترصد أسعار العملات المشفرة وفقا لتعاملات البورصة العالمية

تراجع سعر البيتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، بنسبة 1.97%، ليصل إلى 39,610.0 دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم بنسبة 1.27% مسجلًا 2,962.43 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو بنسبة 1.63% لتسجل 0.8991 دولار.

وسجلت عملة شيبا خسارة كبيرة بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.0002429 دولار.

وخسرت عملة سولانا Solana ورمزها SOL 0.04% لتسجل 695. 101 دولار.

وانخفض سعر العقود الذكية AV AX، هي العملة المشفرة في حدود 2.27%، إلى مستويات قرب 74.07 دولار.

وخسرت سعر عملة Terra بنسبة 0.80% إلى مستويات 93.3155 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل بنسبة 2.50% إلى مستويات 0.71022 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.