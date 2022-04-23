وزير التخطيط الأردني يبحث مع مسؤول أمريكي دعم جهود الإصلاح والتنمية

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، مع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إيزوبيل كولمان، سبل دعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن اللقاء، الذي عقد في واشنطن، تناول بحث أولويات ومجالات التعاون المستقبلية بين البلدين بالقطاع التنموي والمياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، إضافة لدعم الشباب والمرأة.

وأضافت أن الشريدة، أكد تطلع الحكومة الأردنية إلى المزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الأردنية.