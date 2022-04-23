السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير التخطيط الأردني يبحث مع مسؤول أمريكي دعم جهود الإصلاح والتنمية

ناصر الشريدة
ناصر الشريدة

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، مع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إيزوبيل كولمان، سبل دعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن اللقاء، الذي عقد في واشنطن، تناول بحث أولويات ومجالات التعاون المستقبلية بين البلدين بالقطاع التنموي والمياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، إضافة لدعم الشباب والمرأة.

وأضافت أن الشريدة، أكد تطلع الحكومة الأردنية إلى المزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الأردنية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الأردن الإصلاحية وكالة الانباء الاردنية

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