بعد ظهوره في «الكبير أوي».. حكاية كتاب world cultures and geography

ظهر كتاب world cultures and geography، في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس، وذلك في مشهد للفنان أحمد مكى أثناء تجسيده شخصية جوني أخو الكبير أوي وهو يجلس على كرسي ويقرأ الكتاب.

و كتاب الثقافات العالمية والجغرافيا، يقع في 755 صفحة، ويتناول الوحدات الإقليمية ذات الصلة بمنهج نصف الكرة الشرقي، وهو من الكتب التي تفيد الطلاب بشكل أكبر، حيث يمكن للطلاب التعرف من خلال الكثير عن حياتهم وحياة الطلاب في البلدان الأخرى، كما يوفر الخطوط الزمنية الغنية إحساسًا بالحضارة القديمة، والكتاب مترجمة مكتوب باللغة الإنجليزية، وتم ترجمته باللغة الأسبانية فقط، وتم نشره في يناير عام 2007، للكاتب ماكدوجال ليتل، وقام بكتابة ضمن أكثر من 200 درس للطلاب على السبورة.

ويعد الكتاب هو الإصدار الطلابي الأكثر شمولاً، ويشتمل على أساسيات الجغرافيا حيث يتناول بالشرح الموقع الجغرافي لدول أمريكا الشمالية، وأمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وروسيا، والجمهوريات الأوراسية، وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب غرب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وشرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأستراليا والمحيط الهادئ، وأنتاركتيكا.

ويعتمد كتاب الثقافات العالمية والجغرافي على الجمع بين الاستكشاف والوسائط الأصلية من برنامج National Geographic ، وهو برنامج قائم على المعايير لخلق تجربة مشتركة لجميع الطلاب بحسب وصف المؤلف.

ويحتوى الكتاب على أكثر من 30 مستكشفًا من ناشيونال جيوغرافيك، جميعها تجارب واقعية، كما تم استخدم المصادر المطبوعة والرقمية بشكل منفصل أو معًا داخل الكتاب، وتم توفير نسخة على الإنترنت للكتاب حتى تتيح للطلاب الاطلاع عليه.

وبحسب المؤلف يحوى الكتاب بداخله على المئات من الصور الداعمة، والخرائط ومقاطع الفيديو الافتتاحية للوحدات، ومقاطع فيديو المستكشف والنص المعدل للقراء المتعثرين ودعم الصوت، وغير ذلك الكثير عند نقطة الاستخدام داخل صفحات الكتاب.

يشار إلى أن مسلسل "الكبير اوي" يشارك في الأعمال الفنية ضمن السباق الرمضاني، وهو من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.