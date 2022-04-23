السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم بين سيارتين بسوهاج

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين

شهدت قرية الحواويش دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وسيارة بيجو، مما نتج عنه إصاية 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريف عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلفى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الحواويش دائرة المركز مما نتج عنه إصابة مستقلى السيارتين وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة بين سيارة بيجو وسيارة نقل بقرية الحواويش، ما نتج عنه عبدالله أحمد كتانة 21 سنة باشتباه كسر بالركبة اليسرى، ومحمد أشرف فهمي 35 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري والسيد أحمد محمد 38سنه بكسر مفتوح بالساق اليسري، وأشرف فهمي عبد اللطيف 61 سنة باشتباه نزيف بالمخ، وندي أشرف فهمي 25 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وعبد الرحمن أشرف فهمي 22 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمزه عمرو سيد سنتين باشتباه ما بعد الارتجاج ، وريتال عمرو سيد 6 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وهدى مصطفى عبد الكريم 50 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع الأثار وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 

سوهاج النيابة جسم مستشفى حادث تصادم محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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