مصرع شخص سقطت سيارته من «معدية» بالمجري الملاحي لقناة السويس

لقي شخص مصرعه عقب سقوط سيارته من أحد المعديات العابرة للمجري الملاحي لقناه السويس، من اتجاه بورسعيد أمام قسم الميناء ليلقي مصرعه في الحال.

و استقبل مستشفى المبرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي جثة المتوفي، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ج. م. م. ح"، ويبلغ من العمر 64 عامًا، وأن الوفاه ناتجة عن سقوط من سيارة ملاكي من المعدية أمام قسم الميناء وتم وضع الجثة بالمشرحة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.

وفي سياق متصل تكثف هيئة قناة السويس من جهودها لرفع السيارة من المياه، عن طريق رافعات هيدروليكية وذلك لعودة حركة المعديات بشكل طبيعي مرة أخرى.