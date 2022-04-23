مالى تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسى

أعلن الجيش المالي عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في جوسي بشمال البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية ، يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة فاجنر بالتلاعب بالمعلومات.

وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثًا قرب قاعدة جوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه "تم العثور على جثث في حالة تحلُّل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقًا قوة برخان الفرنسية".

ولفت البيان إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم" القاعدة.

وأضاف: "بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب" إلى القوات المسلحة المالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، أشار إلى أن تحقيقًا سوف يُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت الثلاثاء من أنها تتوقع "هجمات إعلامية" تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي لمناسبة تسليم قاعدة جوسي.

وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فبراير، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسميًا الثلاثاء قاعدة جوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي.

وقررت باريس في شهر فبراير الماضي الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن، وذلك على خلفية التوتر بين فرنسا و المجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة فاجنر و تؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.