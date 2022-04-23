واشنطن بصدد تنظيم اجتماع دولى لبحث الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن يعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل في ألمانيا مع القادة العسكريين في أكثر من 40 دولة لبحث احتياجات أوكرانيا الدفاعية.

وقال الناطق باسم "البنتاجون" جون كيربي، إنه "تمت دعوة حوالي 40 دولة بما فيها أعضاء الناتو، وأن الردود تتوارد حول الجلسة المزمعة الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا".

ولم يحدد المتحدث باسم "البنتاجون" الدول التي وافقت على الحضور، لكنه قال إنه "من المقرر تقديم المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".

وأضاف: "جدول الأعمال من المقرر أن يشمل تقييما محدثا لساحة المعركة في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لمواصلة التدفق المستمر للأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى".

وأشار إلى أنه "سيشمل مشاورات حول احتياجات أوكرانيا الدفاعية بعد الحرب، لكن من غير المتوقع أن يدرس التغييرات في الموقف العسكري الأمريكي بأوروبا".