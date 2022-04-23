الأجهزة الأمنية والتنفيذية تستعد لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمواقف والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية والأسواق، والمرور الدوري لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام الأعياد.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف بداية من اليوم بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي والمرور، لمنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة.

وفي قطاع الطب البيطري، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، وإخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة.

ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.