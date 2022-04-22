العائدون الحلقة 21| الضابط عمر يتمكن من الوصول للقناص.. وفشل عملية الاغتيال

شهد مسلسل العائدون الحلقة 21، تمكن الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة من الوصول للقناص المعروف عالميًا باسم «الصقر» ومواجهته قبل تنفيذه عملية الاغتيال خلال تواجده في إحدى الدول الأوروبية، ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد، ودخول مقاتلين داعش البلاد.

وخلال الحلقة السابقة تلقى الضابط عمر تعليمات من الضابط نبيل بالتحرك بعد أم وصلت له معلومة أن قناص داعش "صقر" جاء للبلد الموجود بها عمر ونادين، لتنفيذ مهمة تخريبية يصنع بها فوضى في هذه البلد ليغطي على دخول عناصر داعش قبل انتقالهم لمصر وأماكن أخرى.

وبدأ عمر بالفعل التحرك وقابل الضابط المصري هناك هشام وطلب منه مراقبة المخابئ التابعة لجماعة إيزاك، لأنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يلجأ له كمال أقطاي لي هذه المهمة.

كما ذهب عمر لمقابلة ضابط الاتصال بالجهاز التابع لهذه البلد لكي يتعاونوا سويا، لكنه لم يصدق كلام عمر، وقال له نحن لن ندخل في حربكم وإيزاك دبلوماسي محترم لدولة علاقتنا بها جيدة.

فرد عليه الضابط عمر أننا نعرف نأخذ حقنا كيف ومتي وأين ولا نحتاج لأحد.

فأنهى ضابط الاتصال المقابلة وقال له "على فكرة مافيش قناص بيصيب من مسافة ألف ونص متر" فرد عليه عمر قائلا «عندنا في بيصيب من 3 آلاف متر».

العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية التي توضح العمليات السرية للأمن المصري وتصديه للمؤامرات والمخططات الإرهابية التي تهدف لإخلال الأمن في مصر، وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج.

وتصدر مسلسل العائدون محرك البحث جوجل، حيث يبحث عنها الآلاف من المشاهدين الراغبين في مشاهدة الأعمال البطولية الوطنية. والتي تعرض قصص حقيقية من ملفات المخابرات العامة، ودور مصر في مقاومة تنظيم داعش لحماية العالم من العمليات الارهابية التي يقومون بها.