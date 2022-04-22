تتم محاكته بنيويورك.. من هو رئيس هندوراس السابق خوان هيرنانديز؟

بعدما أدار البلاد كدولة للمخدرات، يمثل الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الجمعة أمام قاض في نيويورك بعدما تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة المشاركة في عمليات تهريب واسعة النطاق من الكوكاكيين بين 2004 و2022، قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

طلباً رسميا للتسليم

وفي 15 فبراير الماضي أوقف هيرنانديز (53 عاما) الذي حكم البلاد من 2014 إلى 2022 وتنازل عن السلطة في 27 يناير للرئيسة اليسارية الجديدة شيومارا كاسترو، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على ذلك، في 15 فبراير في مقر إقامته في العاصمة.

وذلك بعد اتهامات وجهت له، بإدارة البلاد كدولة للمخدرات، فضلاً عن اشتراكه في منظمة اجرامية نقلت أكثر من 500 طن من الكوكايين إلي الولايات المتحدة، حسبما افادت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن .

حليف سابق



ذكر المدعي الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز أن هيرنانديز حصل خصوصا في 2013 على "رشوة بقيمة مليون دولار من إل تشابو الذي كان زعيم كارتل سينالوا، مقابل وعد بحماية تهريب المخدرات من الكارتلات في هندوراس".

وشدد وزير العدل الأميركي على أنه "بسبب هذه الجرائم المفترضة، عانت المجتمعات في الولايات المتحدة وعانى شعب هندوراس".

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت خوان أورلاندو هيرنانديز الذي كان يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة تهريب المخدرات، حليفا لها في هذه المعركة.

هيرنانديز وواشنطن

في عام 2017، اعترفت العاصمة الامريكية واشنطن كواحدة من أوائل العواصم بإعادة انتخاب هيرنانديز، وتحدثت المعارضة عن عمليات تزوير على خلفية تظاهرات أدت إلى سقوط ثلاثين قتيلا.

وحكم القضاء الأميركي منذ ذلك الحين على شقيقه النائب السابق "توني" هيرنانديز، في مارس 2021، بالسجن مدى الحياة لتعامله مع مهربي مخدرات في هذه التجارة الواسعة إلى الولايات المتحدة.

وكان سقوط الرئيس السابق سريعا جدا، ففي 17 مارس وافق قاضي محكمة الدرجة الأولى على طلب الولايات المتحدة في قرار أيّدته المحكمة العليا في هندوراس في 28 مارس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، إن رئيس الدولة السابق "ارتكب أو سهل ارتكاب أعمال الفساد وتهريب مخدرات" و"استخدم أرباح الأنشطة غير المشروعة في (تمويل) حملات سياسية".

دولة مخدرات

أعتقد المدعون الأمريكيون أن الرئيس السابق الذي انتخب نائبا في 1998 ثم رئيسا للبرلمان في 2009 - متورط أيضا في استيراد مئات الأطنان من الكوكايين.

وقال المدعون المسؤولون عن القضية في نيويورك إن هيرنانديز جعل هندوراس "دولة مخدرات" عبر توريط الجيش والشرطة في تهريب هذه المواد إلى الولايات المتحدة.

وستسلم هندوراس أيضا القائد السابق للشرطة الوطنية بين 2012 و2013 خوان كارلوس "النمر" بونيلا، الذي اعتقل في التاسع من مارس قريبا وملاحق من قبل المحكمة نفسها "لإشرافه" على عمليات التهريب.

"انتقام"

وحسب وكالة فرانس برس الاخبارية، كتب هيرنانديز بخط يده في السجن رسالة موجهة إلى أعضاء المحكمة العليا قبل صدور قرارهم النهائي، أكد فيها أنه "بريء وضحية انتقام ومؤامرة".

وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه هي "انتقام من الكارتلات" و"مؤامرة مدبرة حتى لا تقاومهم أي حكومة مرة أخرى".

ابرز التهم

يواجه هيرنانديز تهم التآمر لإدخال مواد محظورة إلى الولايات المتحدة، وحمل واستخدام أسلحة، بالإضافة إلى تهمة التآمر لحمل الأسلحة واستخدامها.

ويتهم أورلاندو بقبول رشاوى بقيمة ملايين الدولارات خلال السنوات الثمانية التي قضاها في منصب الرئاسة، مقابل حماية مهربي المخدرات من التحقيق والاعتقال والتسليم.

وفي طلب تسليم الرئيس السابق، حدّدت الولايات المتحدة تفاصيل بعض هذه المزاعم، متهمة هيرنانديز بـ"المشاركة في مؤامرة عنيفة مرتبطة بتجارة المخدرات وتتضمن تلقي شحنات متعددة، تحتوي أطنان من الكوكايين أرسلت إلى هندوراس من كولومبيا وفنزويلا ومن مواقع أخرى جوا أو عبر البحر".

من هو أورلاندو هيرنانديز

خوان أورلاندو هرنانديزالمعروف باسمJOH

ولد هرناندبز فب 28 أكتوبر 1968.

هو رئيس هندوراس السابق، الذي تولى منصبه في 27 يناير 2014، بعد فوزه في الانتخابات العامة في هندوراس 2013.

-بدأ ولايته الرئاسية الثانية في 27 يناير 2018.

- عضو في الحزب الوطني لهندوراس.

-كان هيرنانديز رئيس الكونجرس الوطني لهندوراس بين يناير 2010 يونيو 2013 .

- عندما منحه الإذن من قبل الكونجرس لتغيب نفسه عن جميع المسؤوليات في الكونجرس ليكرس نفسه لحملته الرئاسية.

- أعلن أنه سيسعى لإعادة انتخابه في عام 2017

- بعد أن سمحت المحكمة العليا بذلك في أبريل 2015.

- في 15 ديسمبر 2016 ، قررت المحكمة الانتخابية العليا، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد.

-السماح لهيرنانديز بالترشح في الانتخابات الأولية من قبل الحزب الوطني لهندوراس في 12 مارس 2017.

-على الرغم من الحجج أن مثل هذا القرار كان غير قانوني.

-في 12 مارس 2017 ، حصل على التصويت الأساسي للحزب الوطني للسماح له بتمثيل حزبه خلال الانتخابات العامة في هندوراس 2017 في 26 نوفمبر 2017.

-في الانتخابات، تم إعلان فوز هيرنانديز بهامش ضيق (0.5٪) .

-بعد انتقاد حملة إعادة الانتخاب على نطاق واسع بأنها احتيالية.

-لكن الولايات المتحدة اعترفت بسرعة بهيرنانديز الفائز الرسمي.

مصادرة الممتلكات

وخلال الفترة الماضية، قررت سلطات هندوراس مصادرة ممتلكات رئيسها السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي قررت في وقت سابق تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالمشاركة في تهريب المخدرات.

وأعلن المدعي العام في هندوراس، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة، ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 مركبة.