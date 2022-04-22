الاختيار 3 الحلقة 21| «إنجازات مرسى».. الكتاب «السري» الذي صدر دون إشارة للناشر

فى واقعة تعد هى الأولى من نوعها أن يصدر كتاب عن رئيس جمهورية دون الإشارة إلى ناشره، واقتصر توزيعه فقط على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فقط.. إنه كتاب «9 شهور من الإنجازات.. الرئيس مرسي يبني مصر من جديد» الذي صدر فى أبريل 2013 للكاتب الإخواني رضا المصري.

ظهر كتاب "إنجازات مرسي" في أحد مشاهد الحلقة 21 من مسلسل "الاختيار 3"، وهو الكتاب الذى أثار حالة من السخرية عمت موقع التغريدات الشهير "تويتر" آنذاك لما ورد فيه من إنجازات وهمية دفعت مؤلفه أن يتوهم أنها إنجازات تستحق أن تدخل موسوعة "جينيس" من أوسع أبوابه.

صدر دون إشارة إلى ناشره

الكتاب جاء في 124 صفحة توزعت على 5 فصول لشرح إنجازات المعزول مرسي بعد تسعة أشهر من الحكم، وخلا الكتاب من الإشارة إلى دار النشر التي طبعته، وبحسبة عدد صفحات الكتاب على الشهور التسعة التى تناولها ستجد أن الكتاب يرصد كل سطرين إنجازاً وهمياً من إنجازات المعزول التى خلدها مؤلفه، فى الوقت نفسه تم توزيع هذا الكتاب على أعضاء الجماعة الإرهابية فقط.

"تويتر" يسخر من الكتاب: إنجازات مرسى فى 9 أشهر "حمل كاذب"

بصدور هذا الكتاب شهد موقع التغريدات الشهير "تويتر" حالة من السخرية منقطعة النظير، حيث قال أحد المغردين ويدعى أحمد سالم: كتاب لإنجازات مرسى فى 9 أشهر .. على فكرة ده حمل كاذب، بينما قال مغرد آخر يًدعى محمد محمود: "مرسى عمل كتاب لإنجازاته .. اهو ده بقى منتهى الاستخفاف بالشعب"، وأضاف سهيل محمد: "مرسى فى شهره التاسع واحد إخوانى عامل له كتاب بعيد عنك عن انجازاته: أول رئيس ابنه يحصل على أقل من 90% أول رئيس ملتحى. أول رئيس ابنه يعمل بالخارج"، بينما أشارت ياسمين عماد: "الجاهل إلى كتب كتاب إنجازات، بيقول أول رئيس ابنه يحصل على اقل من 90% فى الثانوية ميعرفش أن منى بنت عبدالناصر مجبتش مجموع فى الثانوية".