أفلام عيد الفطر 2022.. طرح البوستر الرسمي لفيلم «زومبي»

طرح المنتج السينمائي أحمد السبكي، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم السينمائي “زومبي” تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم “زومبي” أبطال العمل كل من النجم علي ربيع، والفنان حمدي الميرغني، والفنان كريم عفيفي، والفنان محمد محمود، والفنانة دينا أحمد “ويزو” والفنانة هاجر أحمد والفنان محمد أوتاكا.

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب بينما يجسد حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، وبمرور الوقت يسافر على ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي، لتأخذ الأحداث مسارًا كوميديًا تتفجر منه المواقف المختلفة.

ويشارك في فيلم “زومبي” بجانب علي ربيع وحمدي الميرغني كل من:

الفنان محمد محمود

الفنان كريم عفيفي

الفنانة هاجر أحمد

الفنانة ويزو

الفنان محمد أوتاكا

الفنانة عارفة عبد الرسول

الفنان سامي مغاوري

الفنانة بسنت صيام

تأليف كل من أمين جمال ووليد أبوالمجد

إخراج عمرو صلاح

إنتاج أحمد السبكي

ويشارك في موسم أفلام عيد الفطر هذا العام 2022 عدد من الأفلام وهي كالآتي:

فيلم واحد تاني

بطولة النجم أحمد حلمى والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

فيلم أشباح أوروبا

بطولة كل من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، و أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار كل من أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

فيلم فارس - أحمد زاهر

بطولة كل من النجم أحمد زاهر، والنجم حسين فهمى، و الفنانة إيمان العاصي، ومصطفى نصر الدين، وأحمد صفوت، ومحمود عوض، وعابد عناني، والفنانة اللبنانية باميلا الكيك، وهو من تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

