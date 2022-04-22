الاختيار 3 الحلقة 21.. الإخوان يحرضون على الفتنة الطائفية في الخصوص

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وحملت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3 أحداث العنف التي شهدتها مدينة الخصوص بين المسلمين والأقباط، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون كانت مفتعلة من عناصر من جماعة الإخوان.

وقال القمص هارون راعي كنيسة مارجرجس بالخصوص، في أقواله أمام النيابة آنذاك، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الخصوص كانت مشاجرة عادية تحدث في أي مكان وأي وقت وليست لها أي علاقة بالفتنة الطائفية.

وأشار، إلى أن الكنيسة ليست طرفًا في الأحداث أو التحقيقات، منوهًا بقوة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الخصوص، مؤكدًا أن منفذي الأحداث دخلاء على المنطقة واستغلوها وارتكبوا أعمال العنف والبلطجة وإحراق واجهة الكنيسة والمحال التجارية والسيارات بعد سرقة محتوياتها.

وقال القمص سوريال، كاهن كنيسة مارجرجس بالخصوص، إن «الأحداث الطائفية التي وقعت، مساء الجمعة يوم 3 – 4- 2013 ، بدأت باشتباكات بين أسرة مسيحية وأخرى مسلمة، بسبب خلافات قديمة منذ 3 شهور، وتم حل هذه المشكلة، لكن تجددت مرة أخرى بسبب تحرش مجموعة من السلفيين بفتيات قبطية»، بحسب قوله.

وأضاف أن «بعض الشيوخ قاموا بالتحريض على الأقباط وعلى الكنيسة بشكل علني في المساجد، وأن قوات الأمن جاءت إلى مكان الحادث متأخرة، وحدثت الاشتباكات والاعتداءات في وجودهم».

وأشار إلى أن بعض الملثمين والمتشددين حرقوا حضانة الكنيسة، والكنيسة المعمدانية، ومنزل فاروق إسكندر، صاحب المشكلة، وعدد من المحلات الخاصة بالأقباط».

وتابع أن من بين الأقباط الذين لقوا مصرعهم في الأحداث: «مرقس كمال كامل، 25 سنة، طلق ناري في القلب، وفيكتور سعد منقريوس، 35 سنة، طلق ناري في الرأس، ومرزوق عطية نسيم، 45 سنة، طلق ناري في الوجه، وعصام قدري زخاري، 37 سنة، طلق ناري بالقلب».

«الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.

وتضمنت الحلقة الـ 20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء