الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تمرد» عنوان الحلقة 21 من «الاختيار 3»

جريدة الدستور

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013. وحملت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3 عنوان "تمرد".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.

وتضمنت الحلقة الـ 20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

مسلسل الاختيار 3 الحلقه 21 الاختيار 3 الحلقة 21 الاختيار ٣ الحلقة 21 مسلسل الاختيار الحلقة 21 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 21

مواد متعلقة

الاختيار 3 الحلقة 15.. المخابرات تطلب رصد تحركات تكفيري عراقي موجود في سيناء

الاختيار 3|محاولات الإرهابية التودد لمدير المخابرات من وراء السيسي

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

الاختيار 3 الحلقة الـ 14.. الأمن يحبط خطة خيرت الشاطر لإنشاء جيش لـ«الإخوان» الإرهابية

الاختيار 3 الحلقة 14| «نشكر حسن تعاونكم معنا».. رسالة كيدية لضابط المخابرات الأمريكية

الاختيار 3 الحلقة 14.. كيف حاول ضابط المخابرات مساعدة زوجة الإرهابي «أبو منير»؟

الاختيار 3 الحلقة 14.. إعلان العصيان المدني وشبرا تعلن انفصالها عن حكم «الإخوان» الإرهابية

توقيت إعادة حلقات مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

«تمرد» عنوان الحلقة 21 من «الاختيار 3»

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

الاختيار 3 الحلقة 21.. الإخوان يحرضون على الفتنة الطائفية في الخصوص

الاختيار 3 الحلقة 21.. انقطاع التيار الكهربائي عن «الحضانات» داخل المستشفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس