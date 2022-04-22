«التضامن» في أسبوع.. تكافل وكرامة لـ4 مليون مستفيد وتدريب 9 آلاف متعاف من الإدمان

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 إلى 22 أبريل، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 16 أبريل

• التضامن تبدأ في صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لعدد 4 مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج بعد زيادة الأعداد التي أقرها رئيس الجمهورية.

• التضامن الاجتماعي تراجع إنجازات مراكز النساء ضحايا العنف، وترد على التساؤلات بشأنها والتي زاد عددها بعد عرض مسلسل "فاتن أمل حربي".

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم بعمل دراسة بعنوان "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" بمدينة السادس من أكتوبر لتقييم مؤشرات جودة الحياة والتحقق من مدى رضاهم عما يحصلون عليه من فرص وخدمات.

• صندوق عطاء يشرع في تنفيد 30 وحدة تأهيل مرتكز على المجتمع في بعض قرى حياة كريمة بالتنسيق مع جمعية "كيان".

الأحد 17 إبريل

• وزيرة التضامن تعرض على رئيس الجمهورية مكونات وإنجازات البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، وتشارك في اجتماع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

• رئيس الجمهورية يجتمع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة حصر أعداد الغارمين لاتخاذ إجراءات دعم المستحقين منهم والإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

• ويوجه رئيس الجمهورية ببحث سبل دعم واستدامة تمويل صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص التمويل المحلي للمشروعات التنموية في مصر.

• التضامن تعقد الاجتماع الثاني للجنة "التربية الإيجابية... مشاركة" لدعم الآباء والأمهات بسبل التربية الصحيحة لمختلف المراحل العمرية من خلال حزمة متكاملة من أنشطة التوعية، والاستشارات الأسرية، والتربوية، والنفسية.

الاثنين 18 إبريل

• وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصري الموجهة إلى أهالي المحافظات الحدودية بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ليصل إجمالي توزيع بنك الطعام 850 ألف كرتونة غذاء و10 مليون وجبة ساخنة.

• وتشارك في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بشأن متابعة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

• التضامن الاجتماعي وجمعية تواصل يفتتحا "ليالي الجبخانة" ويشهدا عروضاً فنيا لشباب المنطقة في إطار إطلاق مشروع تطوير منطقة عزبة خير الله في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المناطق غير المطورة.

الثلاثاء 19 إبريل

• وزيرة التضامن توجه بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومن هم في وضعية الشارع، وتحصر الحالات التي تعاني من أمراض نفسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

• حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافر هاش.. انت أقوى من المخدرات" تتجاوز 7 ملايين مشاهدة على صفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أول 5 أيام من إطلاقها.

• برنامج "وعي" ينظم دورات تدريبية للرائدات المجتمعيات على التربية الإيجابية الأسرية و الألف يوم الأولى في حياة الطفل في محافظات المنيا والفيوم والمنوفية.

• التضامن الاجتماعي تستعد لمأسسة مشروع أطفال وكبار بلا مأوى تمهيداً لإدراج أنشطته ضمن الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالشراكة مع جمعيات أهلية متخصصة.



الأربعاء 20 أبريل

• التضامن الاجتماعي تنتهي من تقييم مشروعات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في 25% من المحافظات وتستأنف تقييم بقية المشروعات قبل نهاية عام 2022.

• التضامن الاجتماعي تراجع آلية عمل منظومة الشكاوى بالوزارة تمهيداً لفصل الإدارات الفنية عن تلقي الشكاوى والرد عليها بشكل مباشر وذلك لتعزيز حوكمة المنظومة.

• بنك ناصر الاجتماعي يقرر فتح فروعه يومي الجمعة والسبت 22و23 إبريل من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا لصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل.

• 9 آلاف متعافي من الإدمان يستفيدون من التدريب على صيانة التليفون والتكييف والتبريد في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج.

الخميس 21 إبريل

• التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل 24 أبريل وحتى 12 مايو وتعلن عن شروط التقديم لحج الجمعيات.

• القباج توجه بتحويل الدفعة الثانية إلى وزارة الإسكان تمهيداً لاستلام 850 شقة لأبناء مصر خريجي دور الرعاية الاجتماعية وتسليم المستحقين منهم بعد عيد الفطر المبارك.

• فضيلة الشيخ مجدي عاشور يناقش في ثاني حلقاته موضوع " التربية الأسرية الإيجابية" والتي يتم بثها عبر صفحة الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع شهر رمضان.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح مقره الجديد بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية.