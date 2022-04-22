الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الحواويش بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، على طريق الحواويش، دائرة مركز أخميم  شرق محافظة سوهاج.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحواويش دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث و بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وأخرى ربع نقل، على طريق الحواويش دائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

 

9 أشخاص أصيب حادث تصادم سيارة ملاكي ربع نقل سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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