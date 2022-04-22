الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف غموض العثور على جثة سيدة وسط القمامة في مدينة 6 أكتوبر، وجارِ فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة وبلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة.

كانت قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة وسط القمامة بمدينة 6 أكتوبر.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالتحرى تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ملقاة وسط القمامة.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

الجيزة تحريات جثة سيدة وسط القمامة مدينة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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