يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 22 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء 22 رمضان 2022.. أفضل أدعية ليلة القدر للتقرب إلى الله.

أفضل أدعية ليلة القدر للتقرب إلى الله

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بيد أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، ولمن لهم حقوق علينا، اللهم ارحم ضعفنا، واقض حوائجنا وفرج كروبنا، واقض ديوننا، وفرج همومنا، واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها و ما بطن.

اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عمن تخرق من المعاصي والآثام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام، اللهم أعد رمضان علينا أعوامًا عديدة وأزمان مديدة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

اللهم تقبل منا غنك أنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك.

اللهم وقفنا بباك فلا تردنا خائبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، وارزقنا رزقاً حالاً وبارك لنا فيه، واصرف عنا الحرام مهما كان فيه، اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين، اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، وأمهاتنا، و أزواجنا، وذرياتنا، ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يارب العالمين.