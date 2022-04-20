دعاء يوم 20 رمضان 2022.. اللهم لا تصعب علينا أمرًا

يعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور تقربا إلى الله عز وجل وتقبل فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب ويعتق الله فيه الناس من النار وترفع فيه الأعمال الصالحة، ويحرص المسلمون على البحث عن دعاء يوم 20 رمضان 2022 وأدعية شهر رمضان الكريم.

دعاء يوم 20 رمضان 2022

اللهم يا خير معبود ويا من يسجد له كل ما في الوجود نسألك أن لا تكسر لنا قلبًا ولا تصعب علينا أمرًا واحفظ لنا أحباباً ومن يريد بنا خيرًا، اللهم إغفر لمن رحلوا عنا وتركوا لنا في القلب حرقة واجعل لهم في قبورهم من رياض الجنة روضة.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيماناً في حسن خلق ونجاحاً يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضى عنا.

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اللهم أنت أحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم نجني من مفاجات النقم واحرسني من زوال النعم واكشف عني بلائك اصرف برحمتك أليم عقابك. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وحوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

دعاء يوم 20 رمضان 2022

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.