مكتوب عليا الحلقة 21.. أكرم حسني يستعين بمشهد «الشموع السوداء» ويعلن إفلاسه

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21 العديد من المواقف الممزوجة ما بين الكوميديا والأزمات، وهو العمل الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني ونخبة من نجوم الكوميديا.

دخل "جلجل" أكرم حسني، في حالة اكتئاب شديدة بعد إصابته بالعمى المؤقت، فيستعين بمشهد من فيلم "الشموع السوداء" للفنان صالح سليم، ويجلس أمام دفاية نارية، وبجانبه كلب، ويدخل عليه "سيد" محمود السيسي، ليخفف عنه معاناته، ويطلب منه "جلجل" أن يأخذه للخارج، ويساعده سيد بالفعل، فيجد أسرته تحضر لكتب كتاب شقيقته "جيجي".

وألقى "جلجل" أكرم حسني اللوم على شقيقته "جيجي" بأنها لم تنتظر شفاءه خاصة وأن الطبيب أكد له بأن هذا المرض مؤقت، ولكنها تتجاهله وتذهب، وتأتي والدته له متأثرة بإصابته ولكنه ما زال يتحدث بطريقة الفنان صالح سليم في فيلم "الشموع السوداء"، لتسأله عن سبب حديثه بنفس الطريقة ولكنه يذهب ويتركها.

ينفعل "بدوي" عمرو عبدالجليل داخل شركته بسبب خسارته الكبيرة في الشركة بسبب "جلجل" أكرم حسني، ويتفاجأ بأن "شاهين" زوج شقيقته السابق يتخلى عنه ويرفض مساعدته بالمال رغم قدرته على ذلك.

وفي مشهد مختلف، تتحدث "رقية" أيتن عامر مع "جلجل" أكرم حسني بشماتة كبيرة، وأنها تتمنى له كل شر، فيتلقى مكالمة هاتفية من المحامي الذي أنقذه في السابق، ليخبره بأن شركته ستعلن إفلاسها وبذلك سيحتجزون ثروته بالكامل، فنصحه بكتابة كل ثروته وممتلكاته لشخص يثق فيه، ليجيبه "جلجل" أنه لم يثق إلا في زوجته "سلمى" ووالدته، فقرر تنصيف الثروة بينهما.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.