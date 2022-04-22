«الشبراوية» تنظم حفل إفطارها السنوي بمشاركة مريديها (صور)

نظمت الطريقة الشبراوية الخلوتية، اليوم الجمعة، حفل الإفطار السنوي، بمقرها بصلاح سالم، بحضور عدد من شيوخ ومريدي وأتباع الطرق الصوفية، حيث يعد الحفل عادة سنوية تقوم بها الشبراوية، بإذن من شيخها.

وشارك في حفل الإفطار عدد من الشخصيات الصوفية والدينية، يأتي في مقدمتهم الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، والشيخ محمد يحيى شيخ الطريقة الخلوتية المحمدية، والشيخ عماد الشبراوي من علماء الأزهر الشريف، والدكتور أيمن محروس الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، وعدد من الشخصيات الأخرى.

وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، إن حفل الإفطار الجماعي الذي تنظمه الطريقة الشبراوية، عادة سنوية، تهدف إلى تجميع المحبين والعاشقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل التأكيد على روح المحبة التي تجمع المريدين من كل حدباً وصوب.

وتابع "الشبراوي" أن الطريقة الشبراوية، تسعى دائما إلى نشر قيم الأخلاق والمبادئ الحقيقية في المجتمع الإسلامي، لذلك تقوم الطريقة كل عام بتجميع الأحباب وحثهم على العمل الجاد والمتواصل لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

وتحدث المشاركون في حفل إفطار الطريقة الشبراوية، عن الدور المحورى الذى تقوم به الطريقة الشبراوية فى مصر، وكيف استطاعت نشر فكرها الصوفى بين المصريين، وكذلك دور شيوخها السابقين الذين أسسوا الطريقة على المنهج الإسلامي القويم، وتطرق الشيخ عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إلى ما قدمته الطريقة الشبراوية للدولة المصرية فى كل القضايا الوطنية، خاصة ثورة 30 يونيو، حيث أكد أن الطريقة خرجت بكل أتباعها ومريديها لتقول لا لتنظيم الإخوان الإرهابى، وكان سببا رئيسيا فى سقوط التنظيم هم أبناء الطريقة الشبراوية الذين خرجوا من كل حدبا وصوب لمساندة الدولة المصرية، ودعمها بكل قوة وبسالة.

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