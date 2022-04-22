الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل star clipper أفخر «سفن المقص» في العالم

السفينه
السفينه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل  السفينة السياحية الشراعية " star clipper" "نجمة المقص" التى ترفع علم مالطا، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ١٣٦ سائحا و٧١ طاقم البحارة، ونزول ٤١ سائحا للقيام بجولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها المحافظة، وستغادر السفينة الميناء غدا" السبت متوجهة إلى ميناء الإسكندرية ،لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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وتعد star clipper السفينة السياحية الثالثة التى تدخل الميناء، هذا العام، بعد السفينة viking star التى ترفع علم norway، وعلى متنها 945 سائحًا.

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ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة  بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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جدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام ١٩٩٢ ويبلغ طولها ١١١ مترا ، عرضها ١٥ مترا والغاطس ٦ مترا ، صممت بسطح خارجى واسع من خشب الساج والنحاس المصقول، مزودة بغرف فاخرة مع مسبحين وعدد من الصالات، وتعد ضمن قائمة "سفن المقص السريعة  "فئة سفن الرحلات صغيرة الحجم والتى تستخدم كسفن تدريب لتعزيز السياحة، يتضمن فى سحب الأشرعة او تسلق الرافعات والزحف إلى شبكة bowsprit.

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محافظة سياح اقتصاد قناة السويس الإسكندرية

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وائل لطفي

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