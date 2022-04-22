الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: القصف الروسي تسبب في تدمير مجمع للجليد وشركة بمنطقة خاركيف

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القصف الروسي تسبب في تدمير مجمع للجليد وشركة في منطقة خاركيف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزارة القول، إن "حلبة التزلج على الجليد في سالتوفسكي دمرت خلال قصف الروس، وأصابت قذيفة الجزء العلوي من المبنى".

وأشارت إلى أنه قبل بدء العدوان الروسي، استضاف المجمع بطولات في التزلج والهوكي وكان يستوفي جميع معايير الاتحاد الدولي اللازمة.

وهذا ليس أول مجمع رياضي يتعرض للهجوم الروسي في منطقة خاركيف، ففي مارس الماضي، تم تدمير حوض السباحة الوحيد في خاركيف الذي يتوافق مع المعايير الأوليمبية.

وفي نفس السياق، أعلن مدير مركز رعاية الطوارئ في المنطقة فيكتور زاباشت، أن حريقًا اندلع في شركة في كوروتيتش بالقرب من خاركيف بسبب القصف الروسي، وتوفي شخص واحد وأصيب آخر.

كييف روسيا القصف الروسى

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وائل لطفي

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